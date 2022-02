Mourão: 'Brasil não está neutro e deixou claro que respeita soberania da Ucrânia'

24/02/2022 | 12:21



O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o Brasil não está neutro e não concorda com a invasão da Rússia na Ucrânia. A declaração foi dada em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto. "O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com a invasão do território ucraniano", disse Mourão nesta quinta-feira.

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro visitou Putin em viagem oficial e provocou reação do governo dos Estados Unidos. Pela manhã, o Itamaraty divulgou nota pedindo a "suspensão imediata" das hostilidades. O presidente Bolsonaro ainda não se pronunciou.

"Se realmente essa invasão prosseguir da forma como está ocorrendo, vai haver um êxodo em massa dos ucranianos, uma nação de 40 milhões de habitantes, na direção da Europa Ocidental e vai ser um problemão aí", disse Mourão.