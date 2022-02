Repórter da CNN se assusta ao vivo com bombardeio na Ucrânia

24/02/2022 | 12:11



Caso você não saiba, infelizmente o mundo anda novamente em guerra e um correspondente da CNN, Matthew Chance estava no alto de um hotel em Kiev, a capital da Ucrânia quando acabou testemunhando sem querer os primeiros bombardeios russos à cidade enquanto aparecia em um link ao vivo.

O relógio durante a transmissão anunciava que eram cinco horas da manhã no horário local e o jornalista ficou, claro, visivelmente abalado com os sustos de ouvir os primeiros grandes estrondos. A apreensão dele ficou cada vez mais visível assim que os fortes ruídos eram ouvidos.

Acabei de ouvir uma grande explosão bem aqui atrás de mim. Eu nunca ouvi nada parecido. Há grandes explosões acontecendo. Não posso vê-las ou explicar o que são. Mas vou dizer-lhe que os EUA avisaram as autoridades ucranianas que poderia haver ataques aéreos e terrestres também em todo o país, incluindo a capital. Não sei se é isso que está ocorrendo agora, mas é uma coincidência notável que as explosões venham poucos minutos depois de Putin fazer seu discurso

A tensão foi tão grande que o apresentador do programa tomou a palavra enquanto Chance de abaixava para pegar o kit de segurança com colete à prova de balas com identificação de membro da imprensa e um capacete, e o câmera que estava presente também fez o mesmo.

Caso você não esteja entendendo está acontecendo uma briga entre Russia e Ucrânia.