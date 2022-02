Vanessa Lopes, apontada como affair de Gabriel Medina, fala sobre ter sido bloqueada por Yasmin Brunet: Odeio brigas

24/02/2022 | 11:11



Gabriel Medina foi visto aos beijos com a influenciadora Vanessa Lopes na madrugada do dia 19 de fevereiro, em São Paulo, e a ex-mulher do esportista, Yasmin Brunet, bloqueou a moça - na última quarta-feira, dia 23, Vanessa falou sobre a situação com o colunista Leo Dias.

Ainda segundo informações do colunista, Yasmin e Vanessa deixaram de se seguir nas redes sociais após vir à tona o flagra entre o surfista e a morena, porém Vanessa afirma não ter dado unfollow na filha de Luiza Brunet.

Não bloqueei e nem deixei de seguir ninguém porque não vejo necessidade disso, sabe?

Não tenho raiva de ninguém e só quero ficar de fora de brigas. Eu só realmente quero deixar isso pra lá mesmo. Sou muito tranquila, odeio brigas e prefiro ficar na minha mesmo, finalizou.