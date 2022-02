Voos para Lisboa foram os mais buscados pelos brasileiros em 2021

Redação

Do Rota de Férias



24/02/2022 | 09:55



Laços culturais, similaridade linguística e belezas naturais são fatores que atraem viajantes brasileiros a Portugal. De acordo com um levantamento do metabuscador de viagens KAYAK, os voos para Lisboa foram os trechos internacionais mais procurados pelo público tupiniquim em 2021. A cidade de Porto também aparece no ranking, ocupando a décima posição.

“Entre os países europeus, Portugal é o único que compartilha o mesmo idioma e, sem dúvidas, isso é um atrativo para os brasileiros, pois torna mais fácil explorar o destino sem se preocupar com barreiras linguísticas. A questão histórica e cultural também é um elo compartilhado que desperta interesse dos viajantes do Brasil a visitar o país. Muitos têm dupla nacionalidade e parentes por lá, o que também impulsiona as viagens”, diz Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Voos para Lisboa foram os mais buscados em 2021

Abaixo, veja o ranking completo dos destinos internacionais mais procurados por brasileiros em 2021 e o preço médio das passagens aéreas.

Destino Preço médio Lisboa, Portugal R$ 3.581 Cancún, México R$ 3.341 Buenos Aires, Argentina R$ 1.912 Montevidéu, Uruguai R$ 3.296 Nova York, EUA R$ 3.465 Orlando, EUA R$ 2.788 Miami, EUA R$ 3.410 Paris, França R$ 3.513 Santiago, Chile R$ 1.283 Porto, Portugal R$ 3.416

PLANEJE SUA VIAGEM

A alta procura por voos para Lisboa e outros destinos internacionais indica uma retomada do turismo para brasileiros. Quem pensa em viajar em breve precisa planejar uma série de detalhes. Na hora de alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo.