Taxas de juros avançam com dólar em meio à aversão a risco com ataques na Ucrânia

24/02/2022 | 09:45



Conforme esperado, os juros futuros sobem na manhã desta quinta-feira, alinhados ao dólar em dia de aversão a risco global por causa da invasão da Rússia à Ucrânia. A disparada de mais de 7% do petróleo também traz pressão, pois eleva o temor com o aumento da inflação no Brasil. Além disso, investidores aguardam pelo leilão de LTN e NTN-F do Tesouro (11h00). Às 9h22, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 11,32%, de 11,17% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 subia para 11,41%, de 11,26%, e o para janeiro de 2023 avançava para 12,460%, de 12,368% ontem no ajuste.