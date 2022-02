São Caetano vence fora de casa e sobe para 5º lugar

Dérek Bittencourt

24/02/2022



Em clima de homenagem e superação, o São Caetano venceu ontem o Red Bull Brasil, pelo Campeonato Paulista da Série A-2, e subiu para o quinto lugar na classificação, com 14 pontos, cada vez mais consolidado no G-8 (grupo dos classificados à segunda fase) da competição; já o Toro Loko é lanterna absoluto, com apenas três. Antes de a bola rolar, os atletas do Azulão entraram em campo e posaram com uma faixa alusiva a Daniel Asafi Rodrigues de Arruda, filho do técnico Axel e atleta do sub-14 do clube, que morreu na véspera, em Santos, em decorrência de acidente doméstico sofrido dez dias antes.

Mesmo jogando no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o São Caetano se impôs em campo. Comandado pelo auxiliar Marquinhos Pitbull (que também sofreu queimaduras no dia do acidente que vitimou Daniel, assim como Axel), o representante do Grande ABC partiu para cima do Red Bull Brasil e foi contemplado com gol que teve participação dos dois destaques do time na competição: aos 41 minutos da etapa inicial, Portuga deu assistência para Maranhão, que esperou o momento certo para balançar as redes: 1 a 0.

Nem bem o segundo tempo começou e o São Caetano aumentou a vantagem. Logo no primeiro minuto, Donizete ­ novidade do time no lugar do suspenso Gualberto ­ cobrou falta, a bola desviou na barreira e entrou: 2 a 0.

Com o resultado favorável, o Azulão deu uma afrouxada e o Red Bull Brasil diminuiu ­ e na mesma moeda. Aos 18, Guilherme cobrou falta com categoria e anotou o gol de honra do time da casa. O gol, entretanto, deu um choque nos são-caetanenses, que voltaram ao controle das ações, mas não conseguiram criar oportunidades para fazer o terceiro tento. Assim, o placar se arrastou em 2 a 1 até o apito final, decretando o quarto jogo seguido sem derrota do São Caetano na A-2 ­ no período, são três vitórias e um empate.