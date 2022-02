Santo André faz festa para celebrar título e reinaugurar ginásio

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/02/2022 | 09:17



Santo André fez uma grande festa ontem à noite para reinaugurar o ginásio Laís Elena, o principal do Complexo Esportivo Pedro Dell''''Antonia, que, por mais de um ano, serviu como hospital de campanha na luta contra a Covid-19 e salvou milhares de vidas. Além disso, o município recebeu oficialmente e hasteou a bandeira de Cidade Sul-Americana do Esporte, a qual foi premiada pela Aces Europe, entidade ligada ao Parlamento Europeu. De quebra, um desfile seguido de apresentação das modalidades que representam o brasão andreense.

Participaram como embaixadores do esporte da cidade ex-atletas e esportistas ainda atuantes, casos de William Carvalho, Antônio Moreno, Soraia André, Arilza Coraça, Verônica Hypolito, Edson Bindilatti e Giovanni Vianna.

"Este é um dia histórico para nossa cidade. Para nós é motivo de muito orgulho ser Cidade Sul-Americana do Esporte neste ano de retomada. Difícil não se emocionar nesse local, depois de 10 mil vidas salvas, depois de dois anos que uma praça de esportes se transformou em um hospital numa guerra sem precedentes que a gente lutou e venceu. Pela força da nossa gente", disse, com os olhos marejados, o prefeito Paulo Serra (PSDB), que esteve acompanhado da presidente do Fundo Social e primeira-dama, Ana Carolina, do secretário de Esporte e Prática Esportiva, Marcelo Chehade, do presidente da Aces América do Sul, Nuno Souza, do presidente da Câmara, Pedrinho Botaro (PSDB), de outros vereadores e lideranças.

Uma das primeiras a chegar, quando viu o nome de Laís Elena junto a uma grandiosa foto pendurada na lateral do ginásio, Arilza Coraça se emocionou. "Não teve como segurar. Chorei", admitiu a atual treinadora do basquete feminino, função que herdou da companheira que esteve junto por quase cinco décadas até sua morte, em 2019.

Diretamente de Pequim, onde participou da melhor campanha do bobsled four-man na Olimpíada de Inverno, o recém-aposentado Edson Bindilatti, que mora na cidade desde a infância, exaltou a premiação. "Vim de Camamu, na Bahia, e desde criança me criei aqui. Fazia atletismo no Estádio Bruno Daniel e foi onde me lancei ao esporte mundial. Santo André sempre foi celeiro esportivo, então a gente só tem a agradecer e ficar honrado com esse título, que dá motivação a mais para os esportes voltarem com toda força."