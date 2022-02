Poucos dias antes de ser internada, Paulinha Abelha relatou mal-estar durante entrevista

24/02/2022 | 09:11



Paulinha Abelha, cantora do Calcinha Preta, faleceu aos 43 anos de idade, na última quarta-feira, dia 23, após onze dias internada com problemas renais. Poucos dias antes de dar entrada no hospital, a artista participou do podcast PodPah e relatou um mal-estar durante a transmissão.

- Eu senti um ?passamento?, um desmaio. Mas nada que o PodPah não resolva, está tudo ótimo, disse ela. Vale pontuar que a entrevista ocorreu no dia 9 de fevereiro e, ela foi internada no dia 11.

Em seguida, Paulinha ainda afirmou que caso se sentisse mal novamente iria para um cantinho:

- Qualquer coisa, se eu ficar tonta, eu vou ali. Mas comi igual a uma lontra, ontem jantamos um sushi maravilhoso.

Calcinha Preta lamenta morte de Paulinha

Após a confirmação da morte, o Calcinha Preta usou as redes sociais para lamentar e prestar uma linda homenagem à cantora, que fazia parte do grupo desde 1998.

É com profunda tristeza que comunicamos que a nossa querida Paulinha Abelha nos deixou e partiu para o outro plano. Com certeza já está nos braços do Pai. Nenhuma palavra será suficiente para expressar o sentimento imensurável de dor pela perda deste ser de luz. Muita honra para todos nós termos compartilhado a vida, a arte, a voz, a alegria, a amizade, o sorriso... Tantos momentos que ficarão na lembrança de cada um de nós.

E, encerraram:

Vá em paz! Paulinha respirava a sua família, a arte e cultura, os fãs, o palco... Ela era tão leve, que o seu pouso nesta existência foi breve. Mas o suficiente para polinizar amor e paz em abundância. Foram 30 anos de carreira profissional e mais de duas décadas dedicadas à banda Calcinha Preta. E será eterna a sua colaboração na nossa música, na nossa vida. Paulinha fechou as cortinas aqui na Terra, hoje, para ir falar de música e amor lá no Céu. Por uma eternidade vamos lembrar desta doce criatura!