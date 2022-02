Viih Tube faz jus ao tema de sua festa e surpreende com beijo triplo e beijão em Lipe Ribeiro

24/02/2022 | 09:10



Viih Tube mais uma vez deu o que falar e parou as redes sociais com a sua super festa pré-Carnaval, chamada Barraca do Beijo da Viih. A bagunça reuniu um time de famosos e começou na noite da última quarta-feira, dia 23, rolando madrugada adentro no Villagio Europeo, na região da Mooca, em São Paulo.

Solteira e curtindo a vida sem parar, Viih Tube dançou muito, tirou fotos, fez dancinhas, bebeu e, claro, beijou muito, né?! A influenciadora fez jus ao tema da festa e trocou beijos com alguém que já conhecemos bem: Lipe Ribeiro.

Durante uma das apresentações no palco, a loira dançou ao lado do affair e trocou um beijão daqueles de tirar o fôlego. E não parou por aí, já que em outro momento foi exibido no telão um beijo triplo da anfitriã da noite com um homem, que estava vendado, e uma mulher. Foi babado!