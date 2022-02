Jennifer Lawrence dá à luz primeiro filho com Cooke Maroney

24/02/2022 | 09:10



Ao que tudo indica, tem mais um bebê na área! Segundo informações do site norte-americano TMZ, Jennifer Lawrence, de 31 anos de idade, deu à luz.

De acordo com a publicação, o primeiro filho da atriz, que é fruto da união da ganhadora do Oscar por O Lado Bom da Vida com Cooke Maroney, nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas o sexo do bebê e mais detalhes do parto ainda não foram divulgados e nem confirmados.

Lembrando que Jennifer e Cooke se casaram em 2019, em uma cerimônia intimista em Rhode Island. Discretos, quando Jennifer ficou grávida ela só confirmou a gestação meses após os primeiros flagras da barriguinha.

Felicidades para a família!