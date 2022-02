Larissa quebra dedo do pé e precisa ser socorrida; saiba tudo que rolou na Festa do Líder do BBB22!

24/02/2022 | 08:10



A noite foi agitada no BBB22! A madrugada foi marcada pela Festa do Líder, e teve gente que dançou e pulou tanto que até chegou a se machucar. Pois é, em determinado ponto da noite, Larissa começou a gritar de dor e teve que ser levada para casa nos braços de Pedro Scooby.

Laís, que é médica, admitiu depois ter sentido vontade de puxar o dedinho da sister para colocar no lugar. Eita!

Larissa foi levada até o confessionário para receber atendimento e agora está com o pé enfaixado. Depois dos cuidados médicos, ela garantiu:

- Estou bem, eu fui medicada.

Que bom que deu tudo certo, né?

Eliezer e Natália tem DR

As coisas iam bem entre Natália e Eliezer, até agora! Durante a festa, a designer de unhas dispara:

- Falei que você não quer ficar de casal.

- Para de bobeira, diz o Eli.

-Foi o que você falou.

- Falei que não vamos nos casar. Não somos um casal que namora. Eu falei: São duas pessoas que estão se curtindo aqui dentro.

- É um casal e estamos nos curtindo, comenta Natália.

- Então, é isso, diz Eli.

- Você não falou isso, observa Nat.

Mas logo o casal volta a se beijar.

Jessi se preocupa com Natália

Jessi, grande aliada de Nat no jogo, confessou, em conversa com Tiago Abravanel, que sente medo da amiga estar se iludindo com Eli.

- Acho paia. Se ele não quer nada de verdade, deixa claro. Ela fica criando expectativa!

- São dois lugares diferentes.. Acho que ele já deixou claro e ela que, diz Tiago sem completar a frase.

Eslô e Lucas se casam

Os brothers levaram a sério o tema da festa - despedida de solteiro-, tanto que, no fim, rolou até casamento. Pedro Scooby levou Eslovênia até o altar, onde Lucas esperava com Tiago Abravanel.

- Isso é sobre os encontros. Através dos sentimentos genuínos que o jogo traz, as relações estabelecidas a partir de agora, diz o neto de Silvio Santos.

Os noivos se beijaram e ganharam até chuva de arroz.

- Na alegria, na tristeza... que o BBB não nos separe!, brinca Lucas.

Jade e Eli traçam planos para o paredão

Já durante a manhã desta quinta-feira, dia 24, Jade e Eli sentaram na sala para conversar de jogo. Os aliados do quarto lollipop estavam armando um paredão apenas com os participantes do quarto grunge, onde, inclusive, Arthur Aguiar dorme.

- A Lina brigou com a Jessi hoje. Eles tão se fragmentando inteiros, apontou Picon.

- Nisso que a gente ganha, diz Eli.

- Nisso que a gente se une. Esse Paredão tem que ser três de lá, planeja a influenciadora.

Jade também alertou o amigo sobre as informações que passa para outros participantes gratuitamente.

- Viu? Você dá informação e não recebe nada em troca.