Cruzeiro deslancha no segundo tempo e avança na Copa do Brasil com goleada

23/02/2022 | 23:41



Com gols apenas no segundo tempo, o Cruzeiro goleou o Sergipe por 5 a 0, nesta quarta-feira à noite, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), e está classificado à segunda fase da Copa do Brasil. O próximo adversário será o Tuntum, do Maranhão, que eliminou o Volta Redonda (RJ), ao vencer em casa por 4 a 2.

A classificação cruzeirense também reforça o caixa do clube. Somente por passar para a segunda a fase, o clube receberá mais R$ 1,5 milhão. A sua participação na Copa do Brasil já havia rendido R$ 1,27 milhão.

O próximo jogo do Cruzeiro será pelo Campeonato Mineiro. Como o Estadual não terá jogos durante o carnaval, o time voltará a campo somente no dia 6 de março, quando faz o clássico com o Atlético-MG, no Mineirão.

Apesar do placar elástico, a classificação cruzeirense só foi garantida na segunda etapa. Não que a equipe tenha feito má partida nos 45 minutos iniciais. Mas, desde o início, o Sergipe mostrou boa disposição tática e também chegou ao ataque. Foi do time da casa, aliás, a melhor oportunidade do primeiro tempo, em chute cruzado de Kaio Wilker que Rafael Cabral defendeu parcialmente e a bola saiu rente à trave.

Na volta do intervalo, a joia cruzeirense Vitor Roque, de apenas 16 anos, entrou em campo e, nos primeiros lances, incendiou a partida. Ele marcaria os últimos dois gols da goleada, mas foi o artilheiro Edu que tranquilizou a torcida. Ele escorou de cabeça cruzamento da direita, aos seis minutos. Este foi sexto gol com a camisa celeste em oito partidas.

O Sergipe foi para o tudo ou nada precisaria virar a partida para se classificar e chegou a mandar uma bola na trave, em belo cabeceio de Doda, e teve um gol anulado por impedimento. Mas, ao se lançar ao ataque, deixou a defesa desguarnecida e facilitou a classificação cruzeirense. João Paulo fez o mais belo gol, em batida colocada da intermediária. Thiago fez em cavadinha na saída do goleiro. E Vitor Roque fez dois gols em sequência um ao fintar o zagueiro dentro da área e outro de cabeça.

FICHA TÉCNICA

SERGIPE 0 X 5 CRUZEIRO

SERGIPE - João Gabriel; Márcio Lima (Sílvio), Lazzarini, Wendel e Gilmar; Matheus Silva (Ewerton Ageu), Diego Aragão, Caio Wilker e Doda (Fabiano); Hiago (Kaio Felipe) e Matheus de Paula (Adaílson). Técnico: Daniel Néri.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Machado (Pedro Castro), João Paulo (Fernando Canesin) e Giovanni (Bidu); Waguininho (Vitor Roque) e Edu (Thiago). Técnico: Paulo Pezzolano

GOLS - Edu, aos cinco, João Paulo, aos 23, Thiago aos 27, e Vitor Roque, aos 38 e 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Douglas Schwengber da Silva.

CARTÕES AMARELOS - Mateus Silva e Silvio (Sergipe).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Batistão, em Aracajú (SE).