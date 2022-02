Além da mobilidade

Do Diário do Grande ABC



23/02/2022 | 23:59



É animadora a informação de que Santo André terá R$ 25 milhões à disposição para revitalizar o trecho da Avenida dos Estados que corta a cidade. O investimento está sendo bastante aguardado pelos motoristas que utilizam a via, que já há muito tempo demanda intervenções. Convênio que permitirá a transferência de recursos foi assinado na tarde de ontem pelo prefeito andreense Paulo Serra (PSDB) e pelo vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) no Palácio dos Bandeirantes. A expectativa é que as obras comecem dentro de 30 dias e estejam concluídas até o fim do ano.



Além do recapeamento de nove quilômetros e meio – 4,2 no sentido Mauá e 5,4 no de São Caetano –, o pacote de investimentos ora anunciado prevê obras de drenagem e reformulação do paisagismo. Ao fim da implantação do projeto, Santo André terá uma das vias mais bonitas e modernas da região, equacionando demanda que se arrasta há anos.



Não fossem a proximidade e o prestígio de Paulo Serra junto ao governo do Estado, talvez o sonho de recuperação da avenida fosse adiado por ainda muito tempo, o que traria consequências funestas ao município; não apenas no setor de mobilidade. Investir na remodelação é mais do que cuidar da fluidez do trânsito.



As margens das vias são enxergadas pela administração com alta potencialidade para atrair negócios, especialmente na área de logística, já que as pistas integram conexão entre o Porto de Santos e o Rodoanel. Grandes empresas já notaram o benefício e instalaram-se nas imediações, como a Coca-Cola Femsa e a Rhodia. Segundo Paulo Serra, três outros grupos econômicos estariam de olho na localidade.



A Avenida dos Estados é uma das principais artérias do tráfego do Grande ABC. Mantê-la conservada é fundamental para garantir a eficiência da mobilidade urbana, a movimentação da economia e a segurança dos usuários. Paço de Santo André e Palácio dos Bandeirantes deram tacada certeira para preservar, e ampliar, as potencialidades do município em todos os três segmentos.