Jatinho com Elton John faz pouso emergencial no sul da Irlanda

23/02/2022 | 22:03



De acordo com o Page Six, Elton John passou por um grande susto depois que o jatinho particular em que viajava precisou fazer um pouso de emergência devido a pane hidráulica na aeronave.

O destino do cantor era Nova York, nos EUA, pois já tinha shows agendados para esta terça-feira, 22, e quarta-feira, 23, no Madinson Square Garden. Mas, o piloto do jatinho foi obrigado a pousar na costa do sul da Irlanda, no Aeroporto de Farnborough.

Ao The Sun, uma testemunha revelou que ventos fortes na região atingiam o jatinho, fazendo com que eles não conseguissem pousar: "Foi horrível de ver". "O bico da aeronave estava muito pra frente. O avião estava descendo e estava na metade da pista quando desistiu de tentar pousar", comentou outra testemunha.

"Ele voou de volta ao ar. Uma multidão se reuniu após a notícia de que Elton estava no voo e, quando o avião deu a volta novamente para uma segunda tentativa de pouso, a tempestade estava pior ainda. Foi só na terceira tentativa que o avião pousou. O piloto fez uma aproximação mais plana e o vento diminuiu um pouco. Todos no aeroporto que assistiram ficaram muito aliviados", concluiu a fonte.

Segundo o Page Six, Elton John ficou extremamente abalado, mas embarcou em outro voo rumo a Nova York para realizar as apresentações que fazem parte do Farewell Yellow Brick Road Tour. Horas depois, o cantor mostrou nos stories de seu Instagram que já estava bem e em Nova York.