O ICMS sobre o preço de combustíveis

O preço dos combustíveis é preocupação devido ao seu reflexo no custo de vida da população. É despesa que tem impacto direto no orçamento das famílias ao abastecerem seus veículos e também atinge indiretamente o preço dos produtos, inclusive alimentos básicos, diante da utilização massiva do transporte rodoviário no Brasil. A alta constante do preço dos combustíveis nos últimos meses tem preocupado os brasileiros, que aguardam solução dos governantes na esperança de, ao menos, paralisar o aumento semanal dos preços pagos pelos consumidores, tanto nos postos de combustíveis como nos supermercados.



A solução proposta pela Câmara dos Deputados foi a mudança na forma de cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) cobrado na venda dos combustíveis. Segundo a proposta, o imposto terá valor fixo em reais por litro e será definido com base no preço médio dos combustíveis dos últimos dois anos. A proposta também permite aos Estados o reajuste anual do imposto. Hoje, o ICMS é cobrado em percentual sobre o preço atual do litro do combustível.



Essa forma de cálculo é adotada na cobrança da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico)-Combustíveis, exigida pelo governo federal, que também é cobrada sobre o valor unitário do litro. O governo federal já utilizou a redução da Cide-Combustível como medida para diminuir o preço dos combustíveis. Porém, na prática, a redução do tributo não foi repassada para o consumidor.



A experiência observada com a Cide-Combustíveis, que é cobrada por valor fixo, comprova que esse formato proposto pelo Poder Legislativo para a exigência do ICMS não garante a redução do valor dos combustíveis pago pelo consumidor, pois existem outros fatores envolvidos na composição do preço. Atualmente, o aumento do preço do barril do petróleo e a desvalorização do real frente ao dólar são as causas que tornarão sem efeito prático as modificações no ICMS aprovadas pela Câmara dos Deputados no sentido de reduzir o valor dos combustíveis cobrado do consumidor final.



A nova fórmula do ICMS proposta no projeto de lei complementar estabelecerá o valor do imposto cobrado sobre os combustíveis, que não sofrerá variação no caso de reajuste dos preços, pois terá por base o preço médio cobrado nos últimos dois anos. Hoje, o ICMS é calculado sobre o valor atual dos combustíveis. Agora, as mudanças no cálculo do ICMS serão apreciadas pelo Senado Federal. Independentemente das questões políticas envolvidas, quem sofre é o cidadão, que está com seu orçamento no limite do suportável e aguarda medidas rápidas, concretas e efetivas para cessar o ciclo de alta dos combustíveis.



Ludmila Heloise Bondaczuk é advogada.



PALAVRA DO LEITOR

Lula – 1

Lendo a reportagem sobre a mudança de Lula para mansão na Zona Oeste de São Paulo, acho que foi muito perto essa mudança (Política, ontem). Teria várias opções, como Venezuela, Cuba ou até mesmo a Coreia do Norte.

Moyses Cheid Junior

São Bernardo



Lula – 2

Certíssimo, presidente Lula (Lula decide trocar São Bernardo pela Capital por questões de segurança)! Não vacila não, os milicianos são perigosos.

Josué Gomes

do Facebook



Lula – 3

Não fez nada para São Bernardo. Esburacou tudo com obras, roubou o orçamento e zarpou. O cara ‘supermegainteligente’ não conseguiu fazer nada nem na própria cidade. Incapacidade tem nome: Lula, o homem mais errado do Brasil.

Sandra Lima

do Facebook



Lula – 4

Gostaria de entender que mundinho é este que algumas pessoas vivem. Se não é mortadela é gado. Que pobreza!

Neusa M. Cestari

do Facebook



Impeachment

Hoje, no Brasil, é muito fácil falar em impeachment. Aliás, o brasileiro adora dizer termos estrangeiros, principalmente ingleses. Até em camisas masculinas são muito usados nomes de Estados norte-americanos. Virou praga e o governo não está nem aí. Os brasileiros são verdadeiros imitadores. O impeachment deveria servir como instrumento regulador da conduta e procedimento do político, isso é, com apenas 75 pedidos de eleitores o indivíduo seria cassado, proibido para exercitar a profissão. O impeachment é lei constitucional, serve para cassação de executivos e ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). O impeachment, no Brasil, não tem muita eficácia. Aqui a corrupção é tão grande que neutraliza o impeachment, tornando-o ineficaz contra executivos corruptos. Aqui teria que ser impeachment específico para a corrupção. A corrupção, no Brasil, está tão assentada na cabeça do eleitor que até parece normal. Modelo de presidente corrupto de todos os tempos é Lula, que querem reelegê-lo.

Bilac de Almeida Bianco

São Caetano



Diadema – 1

Diademenses, não votem em partidos comunistas, socialistas nem em seus candidatos comunistas, socialistas (Diadema planeja investir R$ 11 milhões no Joaninha).

Luiz Henrique

do Facebook



Diadema – 2

O PT já venceu várias eleições municipais em Diadema. A primeira em 1982 e a última em 2020. Os moradores de Diadema provaram e gostaram do modo petista de governar!

Marcos Silva

do Facebook



GCM com drones

Drone para que se existe o número 153 (GCM de Mauá usa drone em ações contra perturbação e acaba com festa clandestina)? O povo quer a GCM (Guarda Civil Municipal) para combater os pancadões e não drones.

Paulo José

do Facebook