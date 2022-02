Borrell: pedido de assistência de regiões separatistas é 'passo perigoso'

23/02/2022 | 21:02



O Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, afirmou nesta quarta-feira, 23, que o pedido de assistência de Moscou por parte das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk anuncia "um passo adicional muito perigoso contra a soberania da Ucrânia", e que colocaria milhares de vidas em risco. Em seu Twitter, o diplomata escreveu que a União Europeia "insta fortemente a Rússia a abster-se de quaisquer outras ações de escalada".

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse na mesma rede social que disse que a Ucrânia solicitou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) devido ao apelo das administrações por assistência militar, o que disse ser "mais uma escalada da situação de segurança".

Ainda hoje, Borrell conversou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Segundo comunicado emitido pelo Departamento de Estado, ambos "reafirmaram seu firme apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia e ressaltaram a importância da continuidade da unidade transatlântica diante da agressão russa". De acordo com o documento, eles condenaram nos "termos mais fortes a decisão da Federação Russa de reconhecer a 'independência' das supostas repúblicas em Donetsk e Luhansk no leste da Ucrânia e a ordem de enviar tropas russas adicionais".

O comunicado diz ainda que o secretário reafirmou a prontidão dos EUA, em coordenação com a UE e outros parceiros, para impor sanções e medidas adicionais poderosas no caso de uma nova invasão russa da Ucrânia.