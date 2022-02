Cristiano Ronaldo passa em branco contra Atlético de Madrid, mas United empata

23/02/2022 | 19:28



Cristiano Ronaldo entrou em campo e não marcou gols pela primeira vez na atual edição da Liga dos Campeões da Europa. Apesar disso, o Manchester United conseguiu um empate por 1 a 1 diante do Atlético de Madrid no estádio Wanda Metropolitano nesta quarta-feira. O gol da igualdade saiu já na reta final do confronto de ida e foi marcado pelo promissor Elanga. O time de Madri saiu na frente com gol de João Félix e assistência de Renan Lodi.

O Atlético é a segunda maior vítima da carreira de Cristiano Ronaldo, com 25 gols. Acostumado a marcar contra o time de Madri em sua carreira, o atacante português entrou em campo com uma expressiva marca de ter anotado ao menos um gol em cada jogo que participou nesta edição do torneio. O craque português havia feito seis gols em cinco partidas na primeira fase.

O domínio da maior parte do jogo foi do clube mandante e o gol saiu logo aos 6 minutos. João Félix recebeu cruzamento de Renan Lodi da esquerda e mergulhou para desviar de cabeça e abrir o marcador para o time de Diego Simeone. O Atlético de Madrid fez valer uma de suas principais características, a marcação. A equipe dificultou a vida do clube inglês e apertou o adversário no campo defensivo, principalmente quando a bola chegava nos zagueiros Maguire e Varane.

Em desvantagem no placar desde o início da partida, o Manchester United não conseguiu criar oportunidades durante todo o primeiro tempo. O time inglês não fez o goleiro Oblak sujar o uniforme em momento algum. Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo até bateram de fora da área, mas a bola foi para fora em ambas chegadas.

Aos 44 minutos, mais um cruzamento perigoso de Renan Lodi quase resultou no segundo gol do Atlético de Madrid. O croata Vrsaljko cabeceou a bola no rosto de Lindelof e ela bateu no travessão de De Gea.

O Manchester United conseguiu melhorar um pouco no início da metade final da partida, com mais presença ofensiva. O ímpeto do United demorou a surtir efeito, já que os principais jogadores de criação não aparentavam estar em um bom dia. Mas o empate saiu aos 34 minutos. Fred recuperou a bola, Bruno Fernandes armou com bom passe para o jovem Elanga, que finalizou em chute cruzado tirando de Oblak e deixou o jogo empatado.

O Atlético de Madrid foi para cima do Manchester e voltou a acertar o travessão do time de Ralf Rangnick. Após escanteio, Griezmann, que está voltando de lesão, dominou a bola e bateu colocado direto na trave. Nos acréscimos, a pressão ficou por conta do time visitante, que tentou abafar a zaga do time espanhol, mas sem sucesso.

O retorno será no estádio Old Trafford, em Manchester, na terça-feira, dia 15 de março, às 17h. Sem o critério de gol qualificado, qualquer empate na Inglaterra levará o jogo para a prorrogação e, se necessário, pênaltis. Os dois times precisarão de uma vitória simples para avançar às quartas de final.