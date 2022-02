Brasil registra 999 mortes e 133.563 casos de covid-19 em 24h, mostra Conass

23/02/2022 | 18:07



O Brasil registrou, entre a terça-feira, 22, e esta quarta-feira, 999 mortes causadas pela covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados neste dia 23 de fevereiro. Com os registros, o País acumula 646.419 vidas perdidas para a doença.

A média móvel de óbitos em sete dias ficou em 806, ante 816 a terça-feira e 814 em 16 de fevereiro, há uma semana.

Casos

O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou, ainda 133.563 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 28.484.890 registros desde o início da pandemia.

A média móvel de casos foi de 96.872, ante 121.622 casos de média há uma semana.