ANP suspende temporariamente chamada pública do Gasbol a pedido da Sulgás

23/02/2022 | 17:48



A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) suspendeu temporariamente o processo da chamada pública para contratação de capacidade de transporte da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), que controla o Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol).

A decisão de suspensão temporária do processo foi motivada pelo pedido de anulação apresentado à ANP pela Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - Sulgás, no último dia 21.

A chamada pública, que já havia sido adiada de 2021 para este ano, tem por objetivo contratar capacidade de transporte de gás natural entre 2022 e 2026.

A agência informou que abriu prazo de cinco dias úteis para manifestação de todos os participantes do certame, contados a partir da data de publicação no Diário Oficial da União (DOU).

"Oportunamente, a ANP se manifestará sobre as etapas seguintes do certame", informou a agência em nota.