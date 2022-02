Reencontro! Fernanda Paes Leme resgata clique antigo ao lado de Marcos Mion e compara: Cabelos brancos

23/02/2022 | 16:10



Eu acho que pirei, meus pés saíram do chão! Fernanda Paes Leme abriu o baú de memórias e deixou muitos fãs de Sandy & Junior nostálgicos! Isso porque a atriz resgatou um clique antigo ao lado de Marcos Mion, da época em que contracenaram juntos no seriado da dupla musical, e fez uma comparação atual.

Algumas décadas e cabelos brancos depois, escreveu na legenda.

Na primeira foto, Leme aparece fantasiada de Malévola enquanto Mion usa terno e gravata borboleta, ambos no set de gravação do seriado que marcou a adolescência de uma galera entre 1999 a 2002. Já a segunda imagem foi tirada na última terça-feira, dia 22, nos bastidores do Caldeirão.

Além de Fernanda, Mion juntou outros atores da trama para participar de seu programa, como José Trassi, Bruna Thedy e Karina Dohme - batizados de galerinha mais ou menos.