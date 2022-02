Na ONU, China não condena decisão russa de reconhecer independência de Donetsk e Luhansk

23/02/2022 | 15:53



Em Assembleia Geral das Nações Unidas nesta quarta-feira, 23, o embaixador da China, Zhang Jun, disse que "todas as partes preocupadas devem evitar adotar quaisquer ações que agravem tensões" na região da Ucrânia. O embaixador incentivou que todas as nações reconheçam a importância do princípio de segurança indivisível e procurem "soluções razoáveis" que levem em consideração ambas as partes.

"Encorajamos todas os esforços e ferramentas para solução diplomática" , afirmou Zhang. O representante destacou que o conflito na Ucrânia está "enraizado em um complexo de questões históricas e atuais".

Diferentemente dos discursos de outros Estados-membros, o embaixador chinês não condenou a decisão da Rússia de reconhecer a independência de Donetsk e Luhansk.