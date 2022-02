Gisele Bündchen exibe habilidades de defesa pessoal: Mais forte, confiante e empoderada

23/02/2022 | 14:10



Nesta quarta-feira, dia 23, Gisele Bündchen surpreendeu os seguidores ao compartilhar nas redes sociais um vídeo demonstrando suas habilidades de luta. A supermodelo, de 41 anos de idade, está fazendo aulas de defesa pessoal e decidiu exibir um pouco do que aprendeu até agora.

No vídeo compartilhado no Instagram, a famosa aparece aplicando golpes, socos e chutes no professor. Na legenda, falou sobre empoderamento feminino e a importância de mulheres aprenderem a se defender.

Quanto mais ferramentas eu tenho, mais preparada me sinto para lidar com situações adversas. Desde que comecei a praticar defesa pessoal, me sinto mais forte, mais confiante e empoderada. É uma habilidade importante para todos, mas especialmente para nós mulheres. Obrigada Valente brothers por serem professores incríveis e por tornarem o treinamento tão divertido. Estou animada para continuar melhorando. Vamos lá!