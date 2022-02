Paulo Serra e Rodrigo Garcia firmam convênio de 25 milhões para benfeitorias na Avenida dos Estados

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



23/02/2022 | 13:18



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), firmaram convênio no valor de R$ 25 milhões para realizar melhoria na via, em trecho que passa pela cidade.

Conforme Paulo Serra, as obras deverão ter início em 30 dias com entrega prevista até o final do ano. Com as melhorias na via, Paulo Serra espera trazer mais investimentos para a cidade.

“Devemos receber três grandes grupos, naquele eixo, nos próximos seis meses”, declarou Paulo Serra. O prefeito evitou anunciar quais são estes grupos por motivos de concorrência, mas afirmou que estes grupos deverão divulgar.