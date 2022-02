Doria inicia amanhã obras do BRT por São Bernardo; Diário revelou agenda com exclusividade

Sérgio Vieira



23/02/2022 | 13:15



Conforme antecipado pelo Diário, o governo do Estado anunciou hoje que iniciará na manhã desta quinta-feira (24) as obras do BRT por São Bernardo. O governador João Doria (PSDB) estará, a partir das 9h, no Terminal Rodoviário de São Bernardo, na região central, para autorizar o começo dos trabalhos, ao lado do prefeito Orlando Morando (PSDB).

A agenda havia sido antecipada com exclusividade pelo vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), em entrevista publicada pelo Diário no dia 30 de janeiro. “O BRT começa suas obras em fevereiro, pela ampliação e revitalização do terminal de São Bernardo. Outras frentes serão abertas nos terminais de São Paulo e Santo André, mas a que está mais rápida é a do terminal de São Bernardo”, disse o tucano na ocasião.

As obras terão investimentos de R$ 800 milhões e, quando concluído, o sistema modal terá capacidade para transportar 173 mil pessoas por dia. O BRT ligará São Paulo ao Grande ABC, passando por São Bernardo e Santo André. Serão 18 quilômetros de via, com 20 paradas e três terminais.