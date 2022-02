Príncipe Harry e Meghan Markle não vão se ajoelhar diante da futura rainha consorte Camilla Parker

23/02/2022 | 13:10



Ao que parece, as faíscas trocadas entre os membros da família real não irão cessar tão cedo! Príncipe Harry e Meghan Markle não pretendem se ajoelhar ou prestar reverência à Camilla Parker, atual esposa de Príncipe Charles e futura rainha consorte. Isso porque, de acordo com a revista Heart, o filho de Lady Diana ainda não consegue entender como a mulher responsável pela destruição do casamento de seus pais deve ser nomeada para assumir o trono.

Há um sentimento de inimizade de ambas as partes. Camilla é uma personagem forte e confiante que não tolera bobagens e realmente não aprova a maneira como eles se comportam. Para Harry, é difícil entender que a mulher associada à destruição do casamento de seus pais deve ser nomeada rainha; já para Meghan, isso apenas solidifica a sensação de que a realeza não os apoia, disse uma fonte ao veículo britânico.

A situação foi trazida à tona pois o casal deve ver a duquesa da Cornualha no próximo mês de julho, por conta das celebrações do Jubileu da Rainha Elizabeth II. E detalhe: ainda segundo o insider do palácio, o encontro corre grande risco de causar uma baita torta de climão.

Eles, sem dúvida, optarão por ficar em silêncio sobre todo o assunto e fingir que isso não os está incomodando. Mas está incomodando, disparou.

Apesar disso, em meio à discussão, Harry está cogitando voltar para o Reino Unido para fazer parte do memorial do avô, Príncipe Philip, que morreu em abril de 2021. A presença do irmão de William, segundo o Page Six, havia ficado em aberta após ele ter dito que só compareceria ao evento se tivesse segurança reforçada. Anteriormente, Harry já havia expressado a vontade de visitar os amigos na cidade natal, mas não se sentia seguro.

Eita!