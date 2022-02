Geraldo Luís exalta repórter que fica emocionada e chora ao vivo

23/02/2022 | 13:10



Geraldo Luís é o tipo de jornalista que tem uma certa sensibilidade na hora de tratar assuntos bem delicados e na manhã desta quarta-feira, dia 23, o apresentador do Balanço Geral acabou mostrando mais alguns detalhes sobre a tragédia que aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Desde o terrível acontecimento, a Record acabou mandando vários repórteres para o local para fazer uma cobertura ainda mais de perto e mais profunda e uma delas é a Anabel Reis, que acabou sendo surpreendida por Geraldo.

A repórter estava se preparando para entrevistar duas pessoas que sobreviveram a um desabamento e após um vídeo, o apresentador ficou bem emocionado e não pensou duas vezes antes de falar tudo o que estava sentindo, ao vivo, durante o programa.

- Deus existe! Imagine você dentro desta fábrica caindo e duas dessas pessoas sobreviveram? Isso aí é um renascimento. Nós estamos vendo Deus, a bondade divina do como Deus é misericordioso. Eu estou profundamente tocado e tenho a certeza de que você que está me vendo agora deve estar também.

Geraldo Luís ainda fez questão de deixar bem claro a grande importância dos colegas de trabalho que estão nas ruas mostrando toda a realidade e o sofrimento que as pessoas estão passando, e ainda aproveitou para fazer um pedido para a repórter que foi surpreendida.

- E esses repórteres brilhantes como você, Anabel? Eu sou pequeno, o apresentador nessa hora não é nada? Vocês em campo mostrando a esperança no meio disso. Anabel, faz só uma coisa pra mim? Eu não tenho vergonha de ser humano e eu sei que você vai fazer isso porque você é assim. Eu não pediria isso a outra repórter, pois tem repórter que é pedra e só fica preocupado com maquiagem. Eu quero que você deixe o seu microfone agora e abrace [eles] de verdade

A jornalista, claro, não aguentou as lágrimas e começou a chorar muito. Para finalizar a questão, Geraldo Luís reuniu toda a equipe presente no estúdio do programa e dedicou um abraço coletivo a toda a população que está sofrendo neste momento.

- Venham todos aqui. É o que nós também vamos fazer. Não é demagogia, porque quem me conhece sabe. Tem gente que, se fizer isso na televisão é ator, mas eu não sou ator, eu sou um cara igual a vocês. Vocês se abraçaram aí e receba, Petrópolis, o nosso abraço.