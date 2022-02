3 parques de diversões para curtir o Carnaval em São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



23/02/2022 | 12:55



Quem pretende passar o próximo Carnaval em São Paulo não poderá desfrutas dos famosos bloquinhos de rua, que foram cancelados por conta da covid-19. Entretanto, há que pretenda aproveitar os dias de folga para (de 26 de fevereiro a 1º de março) viajar e passear. Lauro Guedes, CEO e cofundador do app Tripsz, que conecta viajantes a agências de turismo com excursões pelo Brasil, reuniu uma lista com três parques divertidos para curtir o Carnaval em São Paulo.

4 parques para curtir o Carnaval em São Paulo

1. Hopi Hari

Um dos maiores parques de diversão da América Latina, o Hopi Hari fica localizado no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo, interior do estado de São Paulo. O complexo é lar da única montanha-russa de lançamento do País, que atinge até 86 km/h em três segundos. Faça chuva ou sol, o movimento é intenso.

2. Wet’n Wild

O parque aquático Wet’n Wild, que fica a 30 minutos da capital paulista, é vizinho do Hopi Hari e reúne mais de 25 atrações (classificadas como família, moderadas e radicais). O local é uma ótima opção para os dias quentes de SP.

3. Thermas dos Laranjais

O Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP), é um dos parques aquáticos mais visitados do mundo. Uma ótima opção para curtir o Carnaval em família e se refrescar em dias de sol.

