UE marca reunião emergencial do Conselho Europeu sobre situação na Ucrânia

23/02/2022 | 12:34



O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, convocou, em carta, uma reunião de emergência de líderes da União Europeia (UE) para tratar das recentes ações da Rússia na Ucrânia. Segundo o texto, o encontro presencial acontecerá nesta quinta-feira, 24, em Bruxelas, a partir das 20h no horário local (16h em Brasília).

No documento, Michel critica o uso de força e coerção para mudanças em fronteiras internacionais e agradece os integrantes do Conselho pela "rápida" resposta ao avanço russo no território vizinho. "As ações agressivas da Federação Russa violam o direito internacional e a integridade territorial e a soberania da Ucrânia", diz, acrescentando que isso mina a segurança europeia.

A cúpula tratará, entre outras questões, de soluções para proteção da ordem nacional, responsabilização da Rússia e apoio à Ucrânia.

Zelensky pede mais sanções

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quarta-feira, 23, que espera mais sanções dos países contra a Rússia. De acordo com ele, as restrições anunciadas ontem pelo Ocidente são "bem-vindas". Além disso, Zelensky elogiou a decisão da Alemanha de suspender a aprovação do gasoduto Nord Stream 2. "É muito importante, pois esse projeto é uma arma que está sendo usada contra a Ucrânia e a Europa", afirmou, em entrevista coletiva com os presidentes da Lituânia e da Polônia. Zelensky também considerou que a tensão atual mostra que o futuro da segurança europeia está sendo "decidido na Ucrânia".