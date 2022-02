Fátima Bernardes abre câmeras ao vivo do BBB22 e passa por saia justa

23/02/2022 | 12:11



Durante o Encontro com Fátima Bernardes da manhã desta quarta-feira, dia 23, a apresentadora recebeu Tati para comentar sobre o BBB22 assim como as duas estão acostumadas a realizarem todos os dias durante o programa.

E Fátima Bernardes começou o assunto brincado que Pedro Scooby cantou a música de Israel e Rodolffo na noite da última terça-feira, dia 22, que foi marcada pela eliminação de Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla.

O que a apresentadora não esperava era que ao abrir as câmeras da casa mais vigiada do Brasil para comentar com Tati, que um dos brothers fosse soltar um palavrão ao vivo. Pois é, Paulo André que estava sem camisa na academia acabou falando o que não devia e deixou nitidamente a apresentadora sem graça. Claro, eles não sabiam que estavam passando ao vivo e Fátima até tentou contornar a situação e acabou dando risada.

Paciência, né!?