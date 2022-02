Biah Rodrigues entrega que fez cirurgia plástica sem Sorocaba saber: Deu muito errado

23/02/2022 | 12:11



Deu ruim! Biah Rodrigues, de 25 anos de idade, compartilhou com os seguidores as travessuras que já aprontou - incluindo as que deram errado. Nas redes sociais, na última terça-feira, dia 22, a modelo foi questionada se fez algo escondido do marido, o sertanejo Sorocaba, e ela respondeu:

- Uma rinoplastia em Brasília que deu muito errado! E a lição é: nunca faça nada sem o consentimento do seu cônjuge.

Biah ainda publicou a foto do resultado que não a agradou, mas explicou que já corrigiu com uma nova intervenção.

Os pombinhos são pais Theo, de um anos de idade, e Fernanda, de três meses de vida.