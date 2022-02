Mãe de Whindersson Nunes palpita sobre os ex-relacionamentos do humorista

23/02/2022 | 12:10



Que Whindersson Nunes engatou antigamente um casamento com Luísa Sonza e logo em seguida um namoro com Maria Lina, já não é novidade para ninguém. Segundo a colunista, Fábia Oliveira do site Em Off, parece que a mãe do comediante resolveu falar sobre a família das ex dele.

Pois é, em uma entrevista que está programada para ir ao ar na próxima quinta-feira, dia 24, por meio do podcast Lelcast, Valdenice Nunes não se intimidou em criticar a família da cantora e a da estudante, suas ex-noras.

Quando eu cheguei a segunda vez [Maria Lina], eu cheguei quando ele foi me mostrar a casa, com todo prazer. Ele disse: gostou, mãe? Eu disse: gostei. Acontece, meu filho que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a primeira.

Logo em seguida, a mãe de Whindersson Nunes ainda comentou sobre a resposta do filho como um deixa disso para ela.

Mãe, pelo amor de Deus, ave Maria, a senhora já diz isso. Mãe, eu namoro é com ela. Não é com a família dela não. E eu disse: mas quem aceita mulher, aceita a família todinha. Quem casou com o homem, aceita a família também. Ai eu mudei, porque eu fiquei com medo de ele ficar com raiva porque eu estava na casa dele, então você tem que procurar seu lugar, né!?

Valdenice fez questão de entrar no mérito sobre as mudanças de Luísa Sonza e que tudo surpreendeu até o próprio pai dela.

O próprio pai dela disse que a filha que casou com Whindersson não foi aquela que estava hoje. No dia que eles terminaram, o pai dela ligou para o Hidelbrando [pai do humorista] à noite. Eles conversaram e eu estava por perto. Ele disse: Seu Hidelbrando, eu queria lhe pedir desculpas, pois a filha que eu tinha que casou com o Whindersson, não é a Luísa de hoje. O próprio pai disse isso. Ele disse que ela mudou demais. Eu não sei o que foi!

Agora vamos aguardar essa entrevista para acompanharmos na íntegra tudo o que rolou, não é mesmo!?