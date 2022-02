56% dos jogadores brasileiros ainda não sabem o que é NFT

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/02/2022 | 11:55



Os NFTs são, resumidamente, tokens não fungíveis e criptográficos que representam algo único, que não pode ser propriedade de outra pessoa, a não ser do dono que criou ou pagou por ele. Além de conteúdos como arte e música, um conteúdo que está crescendo nesse meio são os jogos. No entanto, 56% dos gamers do País ainda não sabem o que é NFT. Os dados são de uma pesquisa da Nimo TV, plataforma de streaming focada em games.

O setor gerou mais de US$ 23 bilhões em negociações no ano passado, segundo a DappRadar, startup que levanta dados sobre atividades em plataformas blockchain. Porém, no Brasil, o levamento da Nimo TV indica que 91% dos jogadores nunca compraram uma NFT. E mais: apenas 18% jogam esse tipo de game.

“É algo ainda em ascensão no Brasil. Mas considerando as tendências no mundo todo, vemos um potencial gigante para o aumento do acesso e interesse em jogos NFT. Tanto é que, na Nimo TV, já temos streamers que transmitem esse tipo de game e que possuem audiência consolidada”, afirma Rodrigo Russano Dias, head de PR e Social Media da Nimo TV no País.

Recrutamento de jogadores de NFT

Com base nos dados do mercado de jogos NFTs, a Nimo TV passou a contemplar, desde janeiro de 2022, jogadores dessa modalidade em seu recrutamento. O objetivo é fomentar a prática no País e ainda incentivar os gamers e streamers que já trabalham com transmissões dessa natureza.

No recrutamento, o streamer precisa bater as seguintes metas: mínimo de dias efetivos, mínimo de horas transmitidas e mínimo de horas assistidas. Se ao final do processo ele se encaixar no top 10, receberá recompensas. Além de dinheiro, também poderá ganhar 100 gemas (que depois são convertidas em valor monetário), mais alert box, que é uma feature da Nimo TV disponível apenas para contratados.