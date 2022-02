São Caetano desafia lanterna para permanecer no G-8

Dérek Bittencourt

23/02/2022



O São Caetano tem pela frente hoje, a partir das 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, desafio um tanto quanto traiçoeiro pelo Campeonato Paulista da Série A-2, em visita ao Red Bull Brasil. Isso porque o time do Interior é o lanterna da competição, com apenas três pontos conquistado em três empates (ou seja, ainda não venceu). Consequentemente, o Toro Loko necessita desesperadamente de um triunfo, enquanto o Azulão, que ocupa a oitava colocação ­ no limite da zona de classificação ­, não perde há três rodadas, período no qual conquistou duas vitórias e uma igualdade, esta última na rodada anterior: 0 a 0 diante do Lemense, em pleno Anacleto Campanella.

Para a partida de hoje, o técnico Axel será obrigado a mexer no time são-caetanense. Isso porque o lateralesquerde Christianno e o volante Gualberto estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Desta forma, as oportunidades podem cair no colo de Weslen e Lucas Surcin. Outro que surge como opção, mas mudaria um pouco o esquema tático, é o polivalente Rildo, que perdeu espaço para Nathan Ferreira, mas está recuperado.

Durante a preparação para o duelo de hoje, Axel promoveu atividade contra o time sub-20, para dar ritmo a todo o grupo.