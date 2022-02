Probabilidade de queda do Santo André é de 23,1%

Dérek Bittencourt

23/02/2022



A matemática é uma ciência exata, algo que o futebol está muito longe de ser ou seguir. Com tantas variáveis, o esporte bretão não se apega a números, mas eles estão por todos os lados, seja na análise de desempenho, na avaliação fisiológica, na tabela de classificação ou então nas estatísticas sobre probabilidade de classificação e rebaixamento. E no Campeonato Paulista, que folga neste meio de semana e volta à ação no sábado, dois times do Grande ABC aparecem com chances reais de queda à Série A-2, casos de Santo André e Água Santa.

Passadas oito rodadas, ou seja, dois quartos da primeira fase, os vizinhos somam sete pontos cada, com vantagem para o Netuno, que tem duas vitórias, contra apenas uma do Ramalhão. Segundo o site Chance de Gol, os andreenses aparecem com 23,1% de probabilidade de rebaixamento, contra 20,6% do time de Diadema. Lideram o ranking o Novorizontino, com 94,6% de chance de queda, e a Inter de Limeira, com 37%. Também figuram na lista a Ferroviária (1,2%), o Guarani (0,6%), o Ituano (0,08%) e o Botafogo (0,04%).

Em uma rodada, porém, muita coisa pode mudar. Vitórias do Santo André sobre o Ituano e do Água Santa em cima do São Paulo, confrontos previstos para esta próxima jornada, deixam a dupla regional em condição mais confortável. No entanto, para se livrar completamente do rebaixamento, o site considera que um time deve alcançar 14 pontos, o que o São Bernardo FC, por exemplo, já fez.

Aliás, por falar no Tigre, suas probabilidades de classificação ao mata-mata são de 96,9%, número inferior apenas a Red Bull Bragantino (99,99%), Corinthians (99,99%) e Palmeiras (99,5%). O Chance de Gol aponta que o Ramalhão tem 16,2% de possibilidade de avançar às quartas de final, enquanto o Netuno tem 15,5%. A confirmar.