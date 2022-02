Tigre celebra folga para recuperar elenco

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/02/2022 | 09:29



Líder do Grupo B do Campeonato Paulista com 14 pontos, quinto colocado no geral, assegurado na elite estadual do ano que vem, cada vez mais perto da vaga no mata-mata e praticamente com a vaga na Série D de 2023 garantida, o São Bernardo FC vai aproveitar o primeiro período sem jogos no meio da semana desde o início do torneio para recuperar o extenuado elenco. Ao mesmo tempo, a equipe segue treinando firme em Atibaia, projetando a partida de domingo, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo.

Não ter nenhuma partida antes do duelo do fim de semana é um alívio para o Aurinegro, que disputou quatro jogos em período de dez dias, contra Santos, Red Bull Bragantino, Corinthians e Ituano ­ duelos nos quais, inclusive, o Tigre conquistou sete pontos em 12 possíveis. Por isso, o preparador físico Bruno Araújo vai procurar o resgate do melhor condicionamento físico do grupo. Ao mesmo tempo, o profissional celebra o fato de o plantel praticamente não ter sofrido baixas, apesar da intensidade do campeonato, da frequência de compromissos e das viagens: somente o goleiro Alex Alves, com lesão no joelho direito, virou desfalque neste período, mas tem chances de regressar na próxima rodada.

"O saldo nessa sequência de partidas é extremamente positivo. Nós estávamos muito preocupados com essa sequência desde o início do planejamento, mas foi tudo muito bem planejado e muito bem executado. Tivemos alguns pequenos problemas, mas o saldo é positivo e temos que buscar uma recuperação muito grande para esses atletas para a continuação do campeonato", declarou o preparador físico, que se aprofundou sobre o planejamento até o duelo em Ribeirão Preto. "Precisamos estar atentos. O principal agora é recuperar bem os nossos atletas. A média de idade do nosso grupo é um pouco alta e o risco de lesão acaba sendo maior. Mas agora, com os jogos tendo uma semana de intervalo, isso nos possibilita trabalhar além da parte de recuperação, também a parte de ganho dos atletas para maior resistência e prevenção de lesões", finalizou o Bruno Araújo.