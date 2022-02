Susto! Após falha hidráulica, jatinho particular de Elton John faz pouso forçado

23/02/2022 | 09:10



Que susto! O astro da música Elton John, de 74 anos de idade, passou por um momento desesperador durante um voo do Reino Unido para Nova York.

O jatinho particular do artista precisou realizar um pouco de emergência após uma falha hidráulica a 10 mil pés de altitude. As informações são do veículo Page Six.

Elton estava a caminho de Nova York, onde tinha shows marcados no Madison Square Garden nesta semana, como parte da tour Farewell Yellow Brick Road. O susto ocorreu apenas uma hora depois da nave decolar. O piloto tentou pousar na Irlanda, mas ventos fortes fizeram com que dois pousos falhassem.

Preocupado em não decepcionar os seus apaixonados fãs, o músico embarcou em um voo para a cidade americana depois do grande susto.