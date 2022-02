São Bernardo e Mauá começam a vacinar contra Covid nas escolas

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



23/02/2022



São Bernardo e Mauá iniciaram ontem a vacinação contra a Covid de crianças nas escolas, em adesão À Semana E, criada pelo governo do Estado para tentar aumentar o número de imunização na faixa etária dos 5 aos 11 anos. Em São Bernardo, a ação ocorre nas escolas municipais durante horário de aulas, por meio do deslocamento das equipes de saúde até as unidades. Durante o processo, mais de 10 mil crianças devem ser imunizadas. Já em Mauá, a iniciativa contempla tanto estudantes da rede municipal como os da estadual.

Em São Bernardo, a ação vai proteger crianças com a primeira e com a segunda doses, desde que o termo de assentimento seja assinado pelos pais ou responsáveis e enviado à escola. Nesta primeira abordagem, 10,3 termos assinados já foram colhidos, sendo 8.730 para aplicação da segunda dose e 1.570 para a primeira. A expectativa da Prefeitura é chegar a pelo menos 80% de cobertura vacinal com a primeira dose até o fim da semana.

“Todo nosso empenho é para proteger as nossas crianças. Faço apelo aos pais, que ainda não assinaram o documento, que ajudem nossa cidade a ficar livre deste vírus. Garanto que todo o processo está sendo feito de forma segura e humanizada. Criança feliz é criança vacinada”, declarou o prefeito Orlando Morando (PSDB), que acompanhou o primeiro dia de vacinação na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Nadia Aparecida Issa Pina, no Nova Petrópolis.

Em Mauá, a ação piloto ocorreu ontem com alunos das escolas estaduais Professor Ulisses Victor Gervasio, no Jardim Oratório, e João Paulo II, no Jardim Campo Verde. Na cidade, a iniciativa vai durar até março. Para garantir a vacinação, os pais ou responsáveis – que não precisam estar presentes no momento da imunização – devem assinar termo de autorização, apresentado no dia da aplicação. Os alunos que estão aptos a tomar a segunda dose também devem levar o cartão de vacinação.

BALANÇO

De acordo com informações das prefeituras, o Grande ABC conseguiu aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid em 168.366 crianças de 5 a 11 anos, o que corresponde a 67,4% do público-alvo, composto por 249.617 moradores desta faixa etária. Já o esquema vacinal completo é realidade para 2,8% das crianças. Neste momento só podem tomar a segunda dose quem foi imunizado em janeiro com a Coronavac, que tem prazo de 28 dias para o reforço. As crianças que receberam a Pfizer devem esperar oito semanas para retornar aos postos de saúde.

Ribeirão Pires é a cidade da região com a imunização infantil mais avançada, com cobertura de 93,7% do público-alvo com a primeira dose. São Caetano aparece na sequência, com 73,9%, seguida de São Bernardo (72,6%), Santo André (70,3%), Diadema (63,4%), Rio Grande da Serra (61,6%) e Mauá (55,5%).