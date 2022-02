Segurança e responsabilidade

Do Diário do Grande ABC



22/02/2022 | 23:59



Problema crônico das grandes cidades brasileiras, a insegurança tem ocupado espaço central entre as preocupações da população. Embora, constitucionalmente, o combate à criminalidade seja responsabilidade do Estado, os gestores municipais, até pela proximidade com o cidadão, também acabam sendo cobrados para apresentar soluções. Neste sentido, o prefeito Paulo Serra (PSDB) apresenta hoje pacote de investimentos da ordem de R$ 26,9 milhões destinados a garantir maior tranquilidade ao morador de Santo André – e cujos detalhes o Diário antecipa com exclusividade nesta edição.



Entre os investimentos a serem anunciados pela Prefeitura está a implantação do programa Atividade Delegada, quando GCMs (Guardas-Civis Municipais) e PMs (Policias Militares) de folga são contratados para reforçar as rondas e operações especiais, recebendo hora extra pelo serviço, o que vai aumentar em 30% o efetivo das corporações nas ruas. O pacote contempla ainda instalação de mais 500 câmeras e a compra de viaturas, armamentos, munições, coletes e uniformes para agentes e soldados.



Note-se que o programa andreense alia recursos humanos à tecnologia para aumentar a eficiência das polícias e guardas-civis. Ao mesmo tempo em que amplia a presença de homens nas vias e praças da cidade, o que, por si só, já reforça a sensação de segurança, disponibiliza equipamentos de última geração, como armas mais modernas e câmeras que ampliam o raio de vigilância muito além da capacidade do olho humano.



Certamente os investimentos ora divulgados devem inibir a atuação da marginalidade, sempre sensível à eficiência das forças de repressão. Trata-se de questão de tempo. Municípios estão corretíssimos em, na ausência ou insuficiência de recursos enviados pelo Estado, suprir as demandas da sociedade por mais segurança pública. Garantir a integridade da população é, cada vez mais, obrigação difusa, que as cidades não podem ignorar, em nome da proteção de seus moradores. Santo André, novamente, demonstra que não foge de suas responsabilidades.