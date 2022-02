'Nossa menina é muito forte', diz Daiana Garbin sobre filha após quimioterapia

22/02/2022 | 22:06



A jornalista e escritora Daiana Garbin, disse nesta segunda-feira, 21, que a pequena Lua, de um ano, filha da comunicadora com o apresentador Tiago Leifert, está enfrentando bem o tratamento contra um câncer nos olhos chamado de retinoblastoma que afeta a região da retina.

"Quero agradecer a preocupação de vocês com a Lua ... Ela está ótima. A gente fez mais uma sessão de quimioterapia no sábado e a nossa menina é muito forte, ela é um tourinho. Ela está se recuperando super bem, já está correndo a casa inteira, dando risada... Então, muito obrigada pela preocupação, pelo carinho e pelas orações de vocês", comentou Daiana no Instagram.

Em vídeo publicado nas redes sociais em janeiro deste ano, Tiago Leifert e Daiana Garbin expuseram o câncer de Lua, revelando que a doença foi descoberta próximo do aniversário de um ano da menina, em outubro de 2021, após Leifert ter reparado uma luz branca no olho da filha.

"É um câncer muito raro que acontece em crianças muito pequenas. Assim, elas não conseguem expressar que não enxergam mais. A Lua sempre enxergou tudo e nunca imaginamos que algo tivesse impedindo a visão dela", disse Daiana no vídeo.

Leifert aproveitou para fazer um alerta: "Se você reparar movimento irregular no globo ocular, se reparar que a criança te olha meio de lado, procure imediatamente um oftalmologista. Mesmo se você nunca viu nada na criança, vá no primeiro ano de vida no oftalmo".