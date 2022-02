Sto.André investe R$ 27 milhões em pacote de segurança pública

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



23/02/2022 | 00:01



A Prefeitura de Santo André apresenta hoje pacote de investimento de R$ 26,9 milhões para reforçar a segurança pública na cidade. Parte deste valor, R$ 5 milhões, será usada na chamada Atividade Delegada, quando GCMs (Guardas-Civis Municipais) e PMs (Policias Militares) de folga são contratados recebendo espécie de hora extra pelo serviço, o que vai aumentar em 30% o efetivo das corporações nas ruas. Outros R$ 12 milhões serão aplicados em novo estatuto da GCM. Além do aporte municipai, outros R$ 2,5 milhões de emendas de parlamentares também serão investidos no setor. Veja na arte abaixo a relação de investimentos que serão anunciados hoje, mas que foram antecipados com exclusividade ao Diário.

O pacote de investimento contempla ainda a instalação de mais 500 câmeras de monitoramento que devem entrar em funcionamento até o meio do ano e serão incorporadas às outras 300 que já estão em funcionamento no COI (Centro de Operações Integradas). Os recursos também serão utilizados para comprar armas, munições, além de novas viaturas e coletes para os agentes.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) explicou que o aporte foi possível neste momento com o enfraquecimento da pandemia da Covid-19, que restabeleceu a capacidade de investimento da cidade.

“Apesar de segurança pública não ser responsabilidade do município e, sim, do Estado, criamos desde o início da nossa gestão um comitê integrado para fortalecer a nossa GCM e a criação do COI (em 2019) é um exemplo disso. Agora, passada a pandemia e com nossa capacidade de investimento restaurada, porque nos últimos dois anos boa parte dos recursos foi deslocada para a saúde, vamos anunciar esse novo pacote de investimento focado na segurança”, explicou o chefe do Executivo.

Além da compra de equipamentos e aumento de efetivo nas ruas, o prefeito quer ampliar o processo de escuta da população. De acordo com Paulo Serra, foi produzido cronograma de reuniões entre integrantes do comitê criado pela Prefeitura com os Consegs (Conselhos Comunitários de Segurança) e os responsáveis pelos programas de Vizinhança Solidária implantado nos bairros e que funciona em parceria com a PM. “A primeira reunião está agendada para o dia 4 de março. Queremos afinar a sintonia com as pessoas e aproximar a população do poder público. Vamos pedir que nos tragam as ocorrências e os problemas em cada localidade para que possamos discutir juntos”, comentou.

Paulo Serra espera que o reflexo do pacote de investimentos seja sentido rapidamente pela população. “Na quinta-feira (amanhã) iniciamos as operações, já com os agentes da Atividade Delegada da GCM, os da Polícia Militar começam a atuar no meio de março. Temos cronograma que vamos seguir e tenho certeza de que os andreenses vão perceber rapidamente os reflexos da atuação reforçada”, projetou.

O prefeito disse que a cidade não possuí um ou mais bairros que precisam de atenção redobrada e que o mapeamento feito pelo comitê da Prefeitura contempla pelo menos 18 localidade. “Temos um mapeamento de onde ocorrem mais casos de violência, mas não tem aumento significativo em um determinado local. Vamos realizar as operações simultaneamente em 18 bairros da cidade”, finalizou Paulo Serra.