Fortalecer as famílias

22/02/2022 | 23:59



No ano de 2015 ocorreu o Sínodo dos Bispos pelas famílias. No ano seguinte, o papa Francisco publicou a Exortação Apostólica Amoris Laetitia, sobre a alegria do amor que se vive nas famílias. E para celebrar o quinto aniversário deste importante documento, o papa estabeleceu o período de 19 de março de 2021 a 26 de junho de 2022 como o Ano Família Amoris Laetitia. No dia 26 de dezembro de 2021, o papa escreveu carta aos maridos, destacando que ‘a vocação ao casamento é chamada para guiar um barco instável – mas seguro, pela realidade do sacramento – em mar às vezes agitado’.



O pontificado do papa Francisco vem sendo, portanto, marcado pelo tema da família, animando cada cristão a zelar por sua família, célula fundamental da sociedade. A família é imenso tesouro e nem sempre dedicamos tempo para estudar e refletir em temas fundamentais, como fazemos com nossos assuntos profissionais. Considerar a família como uma empresa que precisa ter sucesso pode ajudar-nos neste desafio de cuidá-la de forma profissional. Para tanto, é preciso um pouco de conhecimento em diversas áreas, para se entender as diferenças de comportamento dos homens e das mulheres, assim como no campo das virtudes humanas, e até mesmo com relação à administração financeira.



A percepção da realidade em que a família está inserida é fundamental para constatar onde está e que meta pode alcançar. Pontuar os problemas de fundo presentes em cada lar, usando a criatividade para encontrar soluções concretas e eficazes para as dificuldades do cotidiano ajudará cada família a manter-se unida e forte. A felicidade do casal então será permanente e atingirá os filhos, repercutindo no tecido social. O IBF (Instituto Brasileiro da Família) promove iniciativas que buscam a melhoria contínua das relações matrimoniais e familiares desde o ano de 1978, estando espalhado em centros pelo Brasil e também no modo virtual. No Grande ABC, o IBF oferece cursos de fortalecimento familiar e a programação pode ser acompanhada no site www.portalibf.org.br e no Instagram: portal_ibf.



Os cursos são aconfessionais e utilizam o método de estudo de caso, ensinando um mecanismo de resolução de problemas, estimulando o conhecimento pessoal e a inteligência emocional. Durante anos, o IBF vem ajudando famílias a enxergarem os problemas noutra perspectiva, com atendimento personalizado. A transformação social que todos queremos é algo possível a partir do cuidado das famílias, demandando esforço e perseverança no amor do casal, além de espírito de unidade, paciência nas tribulações e alegrias partilhadas no núcleo familiar.



Isaura Pegoretti e Carlos Pegoretti são casados há 17 anos e participam do IBF no Grande ABC.



PALAVRA DO LEITOR

Perna branca

Na ausência de algo para comentar, os viúvos de Lula, para criticar o presidente, chegaram à extraordinária conclusão de que Bolsonaro é mau governante porque tem as pernas muito brancas, semelhantes a palmito (Origem do ‘mito’, dia 20). Se eu estivesse no Facebook colocaria ‘kkk’ e imagem do Boby Esponja rindo.

Donaldo Dagnone

Santo André



Família Gonçalves

Legislação da vergonha (Júri dos 5 acusados pela morte da família Gonçalves é adiado)! Depois de dois anos e meio audiência é adiada para junho?

Aparecido Rodrigues

do Facebook



Restrições

Graças a Deus (Taxa de contágio da Covid-19 cai na região após pico da ômicron)! Que Deus permita que continue assim, para a gente poder viver normalmente.

Ana Emilia Monteiro

do Facebook



Voto feminino

Amanhã, 24 de fevereiro, o voto feminino faz 90 anos. Mais de 77 milhões de brasileiras devem votar nas eleições de outubro. O direito ao voto foi conquista da luta feminista. Nas próximas eleições, de outubro, o voto feminino será decisivo para definir o futuro político do nosso País. Com 52% do eleitorado, serão elas que irá derrotar o negacionismo, o fascismo, a intolerância. Pesquisas mostram que Bolsonaro tem a maioria do seu eleitorado nos homens, e a maioria das mulheres não votaria em Bolsonaro em nenhum cenário, logo, o voto delas poderá nos salvar. Mas não votaremos apenas para presidente, nosso voto será também para governador, deputado federal, deputado estadual e senador, portanto, a todos candidatos, após 90 anos da conquista do direito ao voto, podemos afirmar que estamos muito atentas. Quem quiser ter bom desempenho eleitoral, mais do que fazer discursinho bonito, terá que, na prática, conquistar o voto das mulheres.

Márcia Garcia

Santo André



Biden e Putin

Biden, após a vergonhosa expulsão do Afeganistão, mostra que é fraco. Putin está fazendo dele e dos ditos democratas de gato e sapato e pouco se importa com o que eles pensam ou fazem. Mostra que, hoje, ele sim é o ‘kara’. E tantos criticaram Trump, mas independentemente de preferências, ele conseguiu domar a ‘fera’ russa. E o que pode acontecer e qual será o fim disso só o tempo dirá. Hoje na Ucrânia quem for esperto que se salve ou se mande, porque a tendência é ir literalmente para o espaço. E a ONU (Organização das Nações Unidas), política, que já deveria ter feito algo, fica só assistindo, porque a Rússia também tem a parceria da China.

Marieta Barugo

Capital



No apagar das luzes

Assim como Bolsonaro, que é destruidor de esperanças, Paulo Guedes, como um dos piores ministros da Economia da nossa história, somente agora, no apagar das luzes desta gestão, é que planeja oferecer pacote de bondades para ativar a raquítica ou quase recessiva atividade econômica. A proposta consiste em reduzir 25% do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). que acarretará perda de R$ 20 bilhões na arrecadação federal e, para diminuir o atual recorde de famílias endividadas, promete liberar para os trabalhadores o FGTS para quitar compromissos em atraso nos bancos. E também está no radar desta proposta liberar crédito subsidiado para micro e pequenas empresas, num total de R$ 100 bilhões. Se confirmadas as propostas, somente farão efeito lá pelo mês de abril, quando, no mínimo, já deveria estar à disposição das empresas e consumidores no início de janeiro. É a cara de governo inapto e marcha-lenta.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)