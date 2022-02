São Paulo anuncia chegada de Andrés Colorado por empréstimo e com opção de compra

22/02/2022 | 20:41



O São Paulo oficializou a contratação do meio-campista colombiano Andrés Colorado na noite desta terça-feira. O jogador, de 23 anos, pertence ao Cortuluá, mas vinha defendendo o Deportivo Cali, ambos da Colômbia, e chega por empréstimo até o dia 31 de dezembro de 2022. O contrato prevê opção de compra para o time tricolor ao fim deste período.

Andrés Colorado chegou ao Brasil nesta terça-feira para realizar exames médicos no CT da Barra Funda. O jogador também foi apresentado a integrantes da diretoria, técnico Rogério Ceni e novos companheiros de equipe. Para exercer a opção de compra ao término do contrato, o São Paulo terá que pagar uma cláusula de US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8 milhões).

Os exames aconteceram na parte da manhã e Andrés Colorado já participou do treinamento comandado por Rogério Ceni à tarde, no CT da Barra Funda. O time se prepara para a estreia na Copa do Brasil diante do Campinense, na próxima quinta-feira.

Com 1,93 metro de altura, o jogador supre um desejo revelado pelo técnico Rogério Ceni em entrevistas recentes. O treinador se queixava da baixa estatura do seu elenco e a diretoria são-paulina buscava no mercado um atleta alto. Andrés será o jogador com a maior estatura de todo o elenco do São Paulo.

O volante esteve presente na convocação da seleção colombiana no início deste ano para um amistoso contra Honduras e chegou a fazer um gol na vitória por 2 a 1. Andrés Colorado é natural de Guacarí, na Colômbia, e foi revelado pelo Cortuluá. O atleta defendeu as cores do Deportivo Cali entre 2019 e 2021 e conquistou o título do segundo turno do Campeonato Colombiano na temporada passada. Desde então, Andrés havia voltado ao Cortuluá.

Este é o sexto reforço do São Paulo para a temporada de 2022. O clube do Morumbi já havia anunciado Nikão, Alisson, Jandrei, Rafinha e Patrick.

TREINAMENTO - A reapresentação do elenco após a vitória no clássico contra o Santos aconteceu nesta terça e começou com atividades físicas na parte interna e depois no gramado. Na sequência, Rogério comandou uma atividade focada em troca de passes, precisão e finalização. O grupo ainda foi dividido para simular enfrentamentos em espaço reduzido. O treino foi encerrado com um coletivo utilizando toda a extensão do campo.

O meio-campista Patrick iniciou uma nova etapa do processo de recuperação, fazendo transição para o gramado com a equipe de preparação física na última segunda e deu sequência à atividade nesta terça. Já o volante Luan treinou com o grupo e seguiu para um complemento individual.

Com um estiramento na região posterior da coxa direita, o lateral-direito Igor Vinícius realizou apenas um trabalho no departamento médico. O São Paulo treina novamente na manhã desta quarta-feira e viaja à tarde para Campina Grande, onde fará o jogo da Copa do Brasil.