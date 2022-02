Paula Abelha segue em coma, com lesão renal aguda, hepática e cerebral

22/02/2022 | 20:36



Os médicos responsáveis pelo tratamento da vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, realizaram uma coletiva de imprensa para informar sobre o estado de saúde da cantora, que já completa 11 dias em coma, nessa terça, 22, em Aracaju.

Segundo o médico Ricardo Leite, diretor do Hospital Primavera, Paula possui inflamações no cérebro, no fígado e nos rins e a equipe médica vem realizando investigações sobre o que causou essas lesões. Ricardo explicou que, no momento, a equipe trabalha com a hipótese de que o problema de Paulinha seja autoimune.

A equipe médica disse que está priorizando as investigações sobre as inflamações e suas causas antes de pensar em mudar o tratamento que a artista tem recebido. No momento, Paulinha está fazendo diálise para a remoção de substâncias tóxicas do organismo. Os problemas renais provavelmente foram iniciados por conta da quantidade de toxinas presentes no organismo.

"O que não sabemos no caso de Paulinha é o que levou o rim a inflamar, depois o fígado e, por último, o cérebro. Sabemos que um órgão inflamado levou a inflamação ao outro. A paciente apresenta um grave problema tóxico metabólico. Do ponto de vista do diagnóstico, temos um painel toxicológico e várias substâncias que estão sendo estudadas para entender o que desencadeou essas lesões", contou o médico.

Paulinha tomava algumas medicações em caráter supervisionado. Os médicos salientaram que ela era acompanhada por uma médica, mas não descartaram a hipótese desses remédios serem a origem dessa infecção. "Todo medicamento que ingerimos é uma droga, a quantidade de toxinas no corpo dela ainda está sendo estudada e, até o momento, nenhuma linha de investigação é descartada, mas ela era muito bem acompanhada pela médica dela", acrescentou o intensivista André Luis Veiga.

Os médicos também se posicionaram sobre os boatos de que a cantora havia sofrido morte cerebral. "Temos exames de imagem e clínicos, não há possibilidade de morte encefálica", contou o médico. Outro boato desmentido foi o que a vocalista estava com uma bactéria causada pela ingestão de sushi.

A equipe médica informou que, por conta da disfunção renal, a recuperação deve caminhar a passos lentos. O esperado é que, com a hemodiálise, parte das toxinas sejam eliminadas do corpo, para que o fígado consiga se recuperar e eliminar o restante através da urina.

"Não esperamos recuperação tão rápida, há casos que superam um mês". Os médicos também afirmaram que no momento não é possível precisar se o quadro é irreversível, nem se haverá sequelas.

Onze dias em coma

Paulinha foi internada na sexta-feira, 11, assim que chegou em Aracaju. A cantora estava em São Paulo, em turnê com a banda Calcinha Preta, quando começou a sentir fortes dores no estômago e vomitar. A cantora foi encaminhada para um hospital em Aracaju, onde foi diagnosticada com lesões renais, que evoluíram para hepáticas e, desde a última semana, também neurológicas.

No momento, Paula Abelha permanece em coma, respirando com suporte de aparelhos e necessitando de diálise. Na última semana, a banda suspendeu toda a agenda, o escritório da banda pediu a compreensão de todos e reforçou o pedido de orações para a cantora.

Fãs, amigos e integrantes da banda Calcinha Preta montaram uma corrente de orações em frente ao hospital onde a vocalista permanece internada, em Sergipe. A banda também promove uma campanha de doação de sangue em nome da cantora, que precisa de sangue do tipo O positivo e O negativo.