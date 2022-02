Lexa confirma que foi ela que contou traições de Arthur Aguiar para Maíra Cardi

22/02/2022 | 19:38



Lexa usou as redes sociais nessa terça-feira, 22, para confessar que foi a responsável por revelar traições de Arthur Aguiar à Maíra Cardi. A cantora disse que contou imediatamente a amiga o que ficou sabendo e que as duas se afastaram quando o casal reatou o relacionamento.

"Sempre fui muito amiga dela e, quando descobri, na mesma hora contei. A história explodiu e eu sempre fiquei na minha? Dei apoio pra ela e, no desenrolar de tudo, eles voltaram e eu automaticamente me afastei por não me sentir confortável com toda a situação", escreveu no Twitter.

Segundo a funkeira, a amizade só voltou ao normal há cinco meses, quando o ator entrou em contato com ela, agradecendo por ter apoiado Maíra naquele momento. Ela declarou, inclusive, que acredita na mudança do participante do Big Brother Brasil 22.

"No áudio, ele falou que, através da minha revelação, pôde se tornar uma pessoa melhor. Agora eu e Maíra estamos próximas novamente, eu torço todos os dias pela felicidade dela. Senti que ele foi sincero. Hoje, eu acredito na mudança do Arthur Aguiar, porque todo mundo precisa ter uma chance e a Maíra sabe o que é melhor pra ela. É isso galera!", publicou Lexa.

Maíra Cardi se pronuncia

Após o posicionamento da amiga, a coach se pronunciou sobre o assunto em seu instagram pessoal. A empresária lembrou que a amizade já existe a muito tempo, recordou que é madrinha de casamento de Lexa e agradeceu o apoio que recebeu na época. "Ela é uma das minhas melhores amigas e foi responsável por uma das maiores mudanças das nossas vidas", contou.

Maíra falou ainda que o papel de uma amiga é querer ver a outra bem e que foi isso que a artista fez na época e continua fazendo. "Cumprindo seu papel de melhor amiga, foi ela que me abriu os olhos sobre as traições do Arthur ... Ela veio, me contou. Eu tomei minhas decisões, ela me apoiou e foi muito importante pra mim."

A influenciadora explicou que, na época da separação, Aguiar não soube que Lexa entregou as provas para Maíra. "Quando tudo estava resolvido eu contei ao Arthur e ele ficou muito grato. Porque se não fosse a Lexa, talvez ele não teria se transformado, talvez eu não teria me transformado e a gente não tivesse junto, construindo a nossa família", afirmou.

Depois da declaração, a mulher de Arthur divulgou o áudio mencionado pela funkeira, que foi enviado no dia 15 de novembro do ano passado. "Eu te agradeço por você ter falado com ela, porque eu estava fazendo umas coisas sem noção. Os desdobramentos tiveram um saldo positivo pra mim", disse o ator.