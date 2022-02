Villarreal e Juventus empatam o primeiro duelo das oitavas da Liga dos Campeões

22/02/2022 | 19:14



Villarreal e Juventus empataram, nesta terça-feira, na Espanha, por 1 a 1, o primeiro duelo das oitavas da Liga dos Campeões. As duas equipes voltam a se enfrentar, dia 16 de março, em Turim, na Itália. Quem vencer passa para as quartas de final. Em caso de empate a decisão irá para os pênaltis, pois não há mais o critério do gol qualificado.

Logo aos 32 segundos de partida, a Juventus mostrou qual seria a sua tática adotada nos 90 minutos: os lançamentos longos. Danilo lançou Vlahovic, que matou a bola e bateu cruzado para abrir o placar.

O gol deixou a equipe italiana do que jeito que queria na disputa. Fechada atrás, liderada pelo zagueiro holandês De Ligt e abusando da ligação direta, apostando na habilidade e velocidade de Vlahovic, Cuadrado e Morata.

O Villarreal ficou mais de 60% com a bola no pé e concentrou suas jogadas de ataque pelas extremas. Lo Celso chegou a acertar a trave da Juventus, aos 12 minutos, enquanto Danjuma, de letra, parou na defesa de Szczesny.

Aos poucos, a Juventus foi anulando as investidas do Villarreal e passou também a levar perigo à meta de Rulli. Morata e McKennie criaram boas oportunidades para ampliar o placar.

No final da primeira etapa, Lo Celso tentou mais uma vez, mas parou na marcação precisa de De Ligt, garantindo a vantagem da equipe italiana nos primeiros 45 minutos.

O segundo tempo teve início muito semelhante e a Juve quase ampliou no primeiro minuto com Morata, mas a partir daí só deu Villarreal. A equipe espanhol continuou atacando pelas laterais, mas também tentou chutes de longe.

De tanto tentar, obteve sucesso, aos 20 minutos. Capoue descobriu Parejo invadindo a área e fez belo lançamento para a finalização de primeira. Foi um dos raros momentos de falha da zaga italiana.

O Villarreal esteve mais próximo da vitória, mas por pouco não foi castigado. Vlahovic fez rápida conclusão para linda defesa de Rulli, aos 39 minutos. O empate não foi um resultado justo para os anfitriões, que mereciam a vitória.