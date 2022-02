Eletrobras: acionistas autorizam conselho a negociar, definir e aprovar condições da oferta/ações

22/02/2022 | 19:09



A Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras aprovou que o Conselho de Administração da empresa tenha poderes para negociar, definir e aprovar todos os termos e condições da oferta de ações da companhia, observado o disposto na legislação e regulamentação aplicável.

O Conselho poderá definir cronograma, estrutura e demais termos e condições, incluindo, conforme aplicável, a emissão de ações/ADRs adicionais (hot issue) e ações/ADRs suplementares (green shoe).

Também ficará a cargo do Conselho o preço de emissão das ações no âmbito da oferta após a conclusão do procedimento de bookbuilding (preço por ação), observado que o valor não poderá ser inferior ao preço mínimo por ação ordinária a ser definido pelo Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos (CPPI), entre outros.

Foram 202.640.151 votos a favor e 11.511 votos contra, com abstenção de 884.457.905 votos.