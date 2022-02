O que fazer e onde ficar na praia de Camburi, em São Sebastião

Redação

Do Rota de Férias



22/02/2022 | 18:55



A praia de Camburi, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, é um refúgio perfeito para relaxar à beira-mar. A região também conta com diversas opções de passeios para todos os gostos, boas atrações gastronômicas e infraestrutura hoteleira completa.

O que fazer na praia de Camburi

A pouco mais de duas horas da capital paulista, a praia de Camburi é uma mais visitadas em São Sebastião. Ela é dividida em Camburi e Camburizinho, cortada pelo rio de mesmo nome, e ambas lembram muito uma vila caiçara, apesar do grande número de condomínios de alto padrão.

A areia branquinha e mar azul tornam o ambiente perfeito para descanso e lazer em meio à natureza. O local também oferece condições ideais para praticar esportes aquáticos como surfe, caiaque ou stand up paddle.

De quebra, a região tem ótimos restaurantes, bares, pizzarias e sorveterias.

Onde ficar

Os hotéis Beach Hotel Villas, Beach Hotel Cambury e Beach Hotel Sunset são boas opções de hospedagem no destino. Eles ficam localizados de frente para o mar, um ao lado do outro, e contam com diversas opções de lazer para toda a família, como piscinas climatizadas, piscina interna coberta e aquecida, brinquedoteca, copinha do bebê, restaurante, sauna e bar da piscina.

Durante as férias de verão, os hotéis também oferecem programação infantil com equipes de recreação. Especialmente no Beach Hotel Sunset, os hóspedes encontram ainda uma piscina infantil com brinquedão para a diversão da criançada.

