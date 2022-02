Conheça a Fazenda Chapadão, em Serra Negra (SP)

Redação

Do Rota de Férias



22/02/2022 | 18:55



O interior de São Paulo ganhou um novo ponto turístico: a Fazenda Chapadão, em Serra Negra. Com produção de queijos, ordenha, trilhas e uma paisagem de tirar o fôlego, o destino é uma ótima opção para um fim de semana ecológico e em contato com a natureza. Veja as principais atrações do local.

Atrações da Fazenda Chapadão

Turismo ecológico

Rica em vegetação nativa e animais silvestres, a Fazenda Chapadão é conhecida e recomendada por suas trilhas que percorrem Serra Negra. Além de caminhadas ao ar livre, o local recebe a visita de diversos pássaros, sendo um ótimo santuário para a observação de aves (birdwatching).

O complexo também oferece acesso ao Monte Ganesha, onde é possível encontrar uma estátua do deus hindu, a quase 1000 metros de altitude. O local também tem um mirante e é perfeito para piqueniques em família e com amigos.

Observatório Astronômico

O céu do interior de São Paulo é limpo e cheio de estrelas. Por isso, a fazenda conta com um telescópio potente, que permite acompanhar astros e estrelas com clareza em noites de boa visibilidade, mediante reserva.

Ordenha e plantação de café

Dois clássicos da fazenda em Serra Negra são a plantação de café e a criação de gado. A ordenha das vacas leiteiras pode ser acompanhada pelos visitantes a partir das 14h todos os dias, enquanto a colheita e secagem do café é um evento sazonal.

Pousada Villa Tropea

Para quem deseja passar um fim de semana encantador, a Fazenda Chapadão possui uma pousada aconchegante e perfeita para a família. Trata-se da Pousada Villa Tropea, que tem um quarto que acomoda até três pessoas e um banheiro privativo.

European Village Home Club

O último empreendimento do local foi o European Village, uma vila de chalés com formato europeu. Com área a partir de 38m² , as unidades estão à venda para todos os interessados. “Temos a previsão de vender mais 200 chalés em, no máximo, dois anos”, conta Antônio Branisso, proprietário do local.

