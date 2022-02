Em casa no Carnaval? Confira dicas para se divertir online

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/02/2022 | 18:55



O Carnaval, uma das datas mais aguardadas pelos brasileiros, está chegando. Mas com o avanço da Ômicron, variante da covid-19, muitas pessoas estão evitando viagens e grandes aglomerações – o que torna necessário uma certa criatividade para se distrair dentro de casa. Uma das formas de aproveitar os dias de folga é apostar nas atividades digitais. Veja quatro dicas separadas pela TP-Link para se divertir online.

1. Colocar as séries em dia

Ócio em casa é sinônimo de ligar os serviços de streaming preferidos e colocar as séries em dia. Para o momento ficar ainda mais especial, vale juntar toda a família, estourar a pipoca no micro-ondas e fazer o próprio cinema particular.

2. Realizar tours virtuais

Os maiores museus do mundo contam com tours virtuais em seus sites oficiais, como o MASP, de São Paulo, o Metropolitan Museum of Art, de Nova York, e até o Louvre, de Paris.

3. Assistir a shows e blocos online

Os desfiles de Carnaval até podem ter sido adiados para abril, mas alguns shows e blocos acontecerão entre o final de fevereiro e início de março – e diversos deles com transmissão online. Portanto, para aqueles que querem aproveitar a folia do conforto da sala de estar, vale pesquisar a agenda de eventos e acompanhá-los em HD, por meio de Smart TVs, celulares e tablets.

4. Multiplayer com os amigos

Uma forma de ficar em casa se sentindo conectado com os amigos, é convidando-os para partidas de game online e multiplayer. “Além de oferecer benefícios cognitivos e sociais, os jogos são ideais para se divertir online, mas sem nos distanciarmos emocionalmente uns dos outros”, comenta Sofia Páez, Gerente de Marketing da TP-Link.