BMW 420i Cabrio M Sport: conversível chega ao Brasil por R$ 428.950

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/02/2022 | 18:55



BMW 420i Cabrio M Sport é o mais novo lançamento da marca alemã no Brasil. Com capota retrátil soft top, que pode ser aberta ou fechada em até 10 segundos com o carro em velocidade máxima de até 50km/h, o modelo já está disponível para compra com preço sugerido de R$ 428.950.

Com a elegância do 420i Cabrio, o modelo esportivo ganhou acabamento em preto na carroceria e itens do pacote M Sport, como suspensão, rodas de liga-leve de 19 polegadas, volante e freios no conjunto aerodinâmico e nos cintos e nos bancos dianteiros esportivos com ajustes elétricos e de memória. Tem espaço para quatro pessoas e porta-malas de 300 litros (ou 385 litros com o banco traseiro rebatido).

Produzido em Regensburg, na Alemanha, o BMW 420i Cabrio M Sport tem motor 2.0l TwinPower Turbo com 184cv de potência, entre 5.000rpm e 6.500rpm, 300Nm de torque, entre 1.350rpm e 4.000rpm, câmbio automático de oito velocidades e tração traseira. Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100km em apenas 8,2 segundos.

No quesito tecnologia, o carro traz de série o BMW Live Cockpit Professional, que oferece ao usuário informações e monitoramento da condução por intermédio de duas telas, sendo o display digital de 12,3” e o iDrive de 10,25”. Também conta com o BMW ConnectedDrive, assistente que fornece uma série de serviços ao motorista e ao passageiro, como Chamada de Emergência Inteligente, preparação para Apple CarPlay e Android Auto, e informações de trânsito em tempo real.

Ainda nesse quesito, é importante destacar a presença do BMW Intelligent Personal Assistant, conhecido como IPA. O sistema é capaz de aprender os hábitos do motorista e adaptar suas funções, como ligar automaticamente o ar-condicionado em certa temperatura. Outras funções podem ser realizadas por meio do comando “Olá BMW”, ou qualquer outra frase que for programada. Usuários também podem optar pela integração com assistente de voz Alexa, da Amazon.

O BMW 420i Cabrio M Sport conta com o Driving Assistant, que permite a direção inteligente em situações de congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas. Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e os faróis Full-LED completam o conjunto.